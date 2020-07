Junger Kronenmaki: Trickfilm-Star live im Tiergarten Nürnberg

Das Jungtier ist nach Informationen des Tiergartens Ende März geboren. Nun ist es immer häufiger auch alleine in der Anlage zu sehen. Bislang versteckte sich der kleine Halbaffe zumeist an seine Mutter geklammert in deren Fell. Es ist das erste Mal, dass es im Tiergarten Nachwuchs bei dieser Art gibt.

Weitverzweigte Familie der Lemuren

Die beide Elterntiere kamen Mitte Dezember letzten Jahres aus den Zoos Leipzig und Blair Drummond (Schottland) in den Tiergarten. Ihren Namen verdanken die Kronenmakis der schwarzen "Fellkrone" auf dem Oberkopf des männlichen Tiers. Die Kronenmakis gehören zu der weitverzweigten Familie der Lemuren. Diese haben es im Trickfilm "Madagascar“ zu Weltruhm gebracht.