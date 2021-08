Junger Imker entwickelt nachhaltige Bienenwachstücher

In der fünften Klasse am Gymnasium in Marktbreit hat sich Paul Sagstetter für den Wahlkurs Imkerei entschieden. Etwa zwei Jahre später hatte er die ersten Bienenvölker im Garten seines Elternhauses stehen. Seitdem ist Paul Sagstetter Imker. Mit nur 15 Jahren hat er dann eine Geschäftsidee entwickelt. Er vermarktet Bienenwachstücher.

Von Hühnern zu den Bienen

Schon als kleiner Junge hat Paul im Garten seine eigenen Hühner gehalten. Die gibt es noch heute. Doch inzwischen hat Paul auch neun Bienenvölker. "Man gewinnt aus einem Bienenvolk neben dem Honig auch Bienenwachs. Was macht man damit? Klassisch natürlich Kerzen", erklärt der junge Imker und fährt fort "oder eben nachhaltige Bienenwachstücher. Das ist ein Baumwollstoff, der mit Bienenwachs beschichtet wird. Damit kann man Lebensmittel abdecken oder einpacken, wie mit Frischhaltefolie, nur eben plastikfrei."

Die eigene Firma mit 15 Jahren

Seine ersten Bienenwachs-Tücher hat Paul auf dem Weihnachtsmarkt in seinem Heimatort Obernbreit verkauft. Das ging gut. Und deshalb hat er im Februar 2020 ein Gewerbe angemeldet – für seine Firma "wachsfrisch". Da war Paul 15 Jahre alt. Und jetzt ist er mit 16 Jahren Jungunternehmer. Seine Wachstücher gibt es in vier verschiedenen Größen und mit vielen verschiedenen Mustern und Motiven. Paul hat eine eigene Website mit einem Onlineshop. Bestellungen kommen inzwischen aus ganz Deutschland. Bleibt da was hängen? "Ja, auf jeden Fall. Da springt schon was dabei raus, dass man über die Runden kommt", sagt Paul und lacht dabei.

Umweltpreis des Landkreises Kitzingen

Für seine nachhaltigen Bienenwachstücher hat Paul kürzlich den Umweltpreis des Landkreises Kitzingen erhalten, dotiert mit 333 Euro. Seine Tücher kann man einige hundert Mal verwenden und mit Wasser abspülen. Das hat die Jury überzeugt.