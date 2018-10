Junger Afghane aus Passau wird doch nicht abgeschoben

"Wenn man mich nach Afghanistan schickt, mache ich mich selber tot", sagte Mutschtaba Ahmadi gestern am Telefon in seiner Abschiebehaft in Bremen. Er habe Angst vor den Taliban in Kabul und dort auch keine Familie, die ihn unterstützen könne.

In Passau, wo er die letzten Jahre gelebt hat, hätte die Wirtin der Peschl-Terrasse, Brigitte Weiherer, den jungen Afghanen gut brauchen können. Er hat bei ihr im Lokal letztes Jahr ein Praktikum gemacht, sie wollte ihn als Küchenhilfe einstellen und ihm einen Ausbildungsplatz als Koch geben, sobald er besser Deutsch gelernt hat. Aber die zentrale Ausländerbehörde Deggendorf gab ihm keine Arbeitserlaubnis. Statt an den Herd kam der junge Afghane vor gut zwei Wochen in Abschiebehaft.

Abschiebehaft in Bremen

Weil in Bayern kein Haft-Platz für ihn frei war, schickten ihn die Behörden nach Bremen. Möglich wird diese Haftverlegung durch die "Koordinierungsstelle Abschiebungshaftplätze", beim "Gemeinsamen Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" (ZUR), sagt der Flüchtlingsrat Bremen. Über die Koordinierungsstelle können sich Bundesländer gegenseitig um Hilfe bitten, wenn sie selbst keine Plätze mehr frei haben.

Abschiebung trotzt Integration?

Erst vor kurzem hatte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann in einem Interview mit dem Münchner Merkur erklärt: "Wenn sich jemand gut integriert hat und in einem Betrieb gebraucht wird, werden wir in den allermeisten Fällen eine Lösung finden." Stephan Reichel, Geschäftsführer des Vereins Matteo Kirche und Asyl merkt von dieser Zusage in seiner Arbeit mit Geflüchteten bisher wenig:

"Ich bin an hunderten Afghanen und Menschen mit anderen Nationalitäten dran, die sehr gute Praktika gemacht haben, deren Ausbildung aber nach wie vor abgelehnt wird. Obwohl Handwerker, Krankenhäuser und Altersheime genau sie gewollt hätten. Da passt die Ansage mit der Wirklichkeit nicht zusammen. Ich halte das auch einfach für gelogen." Stephan Reichel, Geschäftsführer des Vereins Matteo Kirche und Asyl

Abschiebung gestoppt

Für Mujtaba Ahmadi hat sich gestern Abend überraschend doch noch alles gewendet. Kurz vor der nächsten Sammelabschiebung aus München nach Kabul bekommt er in seiner Abschiebehaft in Bremen erneut Besuch von den Behörden: Ergebnis – die Abschiebung wird ausgesetzt.

Im Moment wartet er in Bremen darauf, dass er zurück nach Bayern gebracht wird. Auf Anfrage des BR schreibt die für den jungen Afghanen zuständige Regierung von Niederbayern, dass die Entlassung aus der Abschiebehaft umgehend in die Wege geleitet wird. Und dass sie die neu bekannt gewordenen Hinweise auf Beschäftigungsmöglichkeit und Integrationsleistungen klären und bewerten wird.