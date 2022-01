Junge Wölfin tappt am Lusen in Fotofalle

Insgesamt vier Wolfsrudel sind Experten zufolge in den Nationalparks Šumava und Bayerischer Wald im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet unterwegs. Eine Jungwölfin sucht derzeit am Lusen ihr eigenes Revier. Jetzt ist sie in eine Fotofalle getappt.