Junge Weißgesichtssakis und Kronenmakis im Nürnberger Tiergarten

Der Tiergarten Nürnberg freut sich über Nachzuchterfolge bei den Weißgesichtssakis und den Kronenmakis. Die zwei Jungtiere sind bereits in ihren Gehegen zu beobachten. Mit beiden Tierarten ist der Nürnberger Zoo am Europäischen Zuchtprogramm EEP beteiligt, das zum Erhalt bedrohter Arten beiträgt.

Kronenmakis – stark gefährdete Lemurenart

Die Kronenmakis zählen zu den Lemuren, gelten als "stark gefährdet" und leben in freier Natur nur noch an der Nordspitze Madagaskars auf einem Gebiet, das kleiner ist als Franken. Seit 1950 sind auf der Insel rund 50 Prozent der Waldfläche verlorengegangen, viele der Tier- und Pflanzenarten auf Madagaskar kommen aber nur hier vor. "Die koordinierte und gezielte Zucht in menschlicher Obhut wird für den Erhalt vieler Tierarten deshalb immer wichtiger", sagt Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg. Bereits etwa 30 Prozent aller Lemurenarten seien laut der Weltnaturschutzunion IUCN vom Aussterben bedroht, so Diana Koch. "Durch eine nicht nachhaltige Nutzung der Wälder und eine ebenso wenig nachhaltige Jagd nehmen die Bestände leider immer weiter ab." Der Kronenmaki fungiere deshalb auch als Botschafter für den Arten- und Naturschutz auf Madagaskar.