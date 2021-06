JU-Chef Doleschal: "Am Besten ohne die Grünen regieren"

Der Vorsitzende der Jungen Union, Christian Doleschal, sieht im Wahlprogramm der Union eine Antwort für viele Wählergruppen. "Das Wahlprogramm spricht eine klare Sprache: Vorfahrt für Zukunft, Vorfahrt für Eigenverantwortung, Vorfahrt für ein Aufstiegsland Schwarz-Rot-Gold", sagte er im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2.

Doleschal: "Klimaschutz, der Land nicht nach unten wirtschaftet"

Doleschal stellte sich hinter die Beschlüsse zum Thema Klimaschutz im Programm: Es gehe darin um "Vorfahrt für einen Klimaschutz, der unser Land nicht nach unten wirtschaftet, sondern auch moderne Industriepolitik möglich macht", so der 33-Jährige. "Weil ich davon überzeugt bin, dass Klimaschutz nur dann funktioniert, wenn es weiterhin Wohlstand in unserem Land geben kann, wenn es Perspektiven für die junge Generation geben kann."

"Steuerhöhungen wären die falsche Antwort"

Zur Finanzierung der versprochenen Maßnahmen im Wahlprogramm sagte Doleschal: "Wir wollen jetzt schauen, dass wir mit einer ordentlichen Wirtschaft loslegen können, dass die Steuereinnahmen im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr sprudeln. Steuerhöhungen wären die falsche Antwort." Ziel sei ein ausgeglichener Haushalt, betonte Doleschal. "Die schwarze Null gehört zur Grund-DNA der Union, insbesondere der CSU."

Schwarz-Grün kein Wahlziel

Eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl strebt die Union nach Ansicht Doleschals nicht an. "Im Gegenteil: unser Wahlziel ist nicht Schwarz-Grün, sondern eine so starke Union, dass am Besten ein Regieren ohne die Grünen möglich ist."