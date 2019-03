Bub stürzt durch Schuldach und verletzt sich schwer

Ein 12-jähriger Bub ist in Landshut auf dem Dach einer Berufsschule durch ein Dachfenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das haben Polizei und Feuerwehr am Sonntag mitgeteilt. Rettungskräfte konnten den Jungen bergen und in eine Klinik bringen.

Freunde waren zum Spielen auf das Dach geklettert

Beim Eintreffen der Feuerwehren stellte sich heraus, dass sich zwei zwölfjährige Kinder auf dem Flachdach des Schulgebäudes aufgehalten hatten. Die beiden Buben waren nach ersten Ermittlungen über eine Feuertreppe auf das Flachdach der Berufsschule an der Weilerstraße geklettert, um dort oben zu spielen. Einer der beiden trat dann offenbar in die Kunststoff-Kuppel, die anschließend zu Bruch ging.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Junge stürzte rund vier Meter tief in einen Umkleideraum und zog sich mehrere schwere Verletzungen zu. Sein Freund hat danach die Rettungskräfte verständigt. Eine Notärztin versorgte den Zwölfjährigen vor Ort, anschließend wurde er schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet, aufgrund der fehlenden Strafmündigkeit haben die beiden Buben laut Polizei allerdings keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten