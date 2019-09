Junge stirbt nach Badeunfall im Schwabacher Freibad

Der 5-Jährige wurde von einem Badegast gefunden. Ersthelfer und anschließend Rettungskräfte reanimierten den Jungen, sein Zustand schien allerdings kritisch.

Der Junge starb an den Folgen

Er wurde in ein Nürnberger Krankenhaus eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt. Am Freitag verstarb der Junge an den Folgen des Badeunfalls.

Unfallursache unklar

Nach bisherigen Informationen der Polizei war das Kind mit seiner Mutter im Freibad Schwabach. Laut den Beamten befand es sich im Nichtschwimmerbecken. Dieses sei etwa 1,20 Meter tief. Wie es zu dem Badeunfall kommen konnte, wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei Mittelfranken bittet Zeugen des Vorfalls um Mithilfe.