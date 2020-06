Junge stirbt auf Bauernhof: Experte soll Unfall untersuchen

In Buch im Landkreis Neu-Ulm ist am Freitagnachmittag ein vier Jahre alter Bub von einem Radlader überrollt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen, erlag dort aber seinen schweren Verletzungen.

Radlader-Fahrer hatte im Fahrsilo gearbeitet

Die Polizei Illertissen spricht von einem Betriebsunfall. Der Fahrer des Radladers war offenbar damit beschäftigt, in einem Fahrsilo zu arbeiten, in dem üblicherweise Viehfutter-Silage gelagert wird. Zum Fahrer des Radladers machen die Ermittler bisher keine Angaben.

Wie genau es zu dem Unfall kam, dazu kann die Polizeiinspektion Illterissen auch am Tag nach dem Unfall nicht mehr sagen. Man müsse abwarten, was der beauftragte Gutachter im Lauf der kommenden Woche dazu sagen könne.

Schwere Unfälle mit Kindern auf Bauernhöfen

Auf den Bauernhöfen in Bayern kommt es immer wieder zu schweren oder gar tödlichen Unfällen mit Kindern. Der Bauernverband versucht, seine Mitglieder - und deren Kinder - mit einem "Kindersicherheitstag" auf die Gefahren hinzuweisen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!