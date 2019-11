Junge Stimmen aus Bayern für Europa

Allein zum Zelten sind Leon (21 Jahre) vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und seine Freunde natürlich nicht nach Brüssel gekommen. Der Bayerische Jugendring (BJR) hat sie und rund 50 weitere engagierte Teenager, wie jedes Jahr, eingeladen, um ein wenig Europa-Luft zu schnuppern und zugleich ihren Interessen und Forderungen Ausdruck zu verleihen. Geschätzt 30.000 Lobbyisten gibt es in der EU-Hauptstadt, aber nur wenige setzen sich für Kinder und Jugendliche ein. Das spürt auch Helena Schmidt-Rios vom Bund Naturschutz.

"Uns geht es natürlich sehr viel auch um den Klimaschutz, damit wir Jugendliche auch in Zukunft weiterhin eine Stimme haben. Wir brauchen Versprechen, die auch tatsächlich eingehalten werden von der Politik.“ Helena Schmidt-Rios vom Bund Naturschutz

Junge Menschen mit Politikern zusammenbringen

Mit dabei außerdem: der Kreisjugendring Tirschenreuth oder die Sport-Jugend Regensburg. Insgesamt sechs Gruppen von Jugendlichen und Ehrenamtlichen aus allen Ecken des Freistaats, die sich im Vorfeld mit ihren Projekten bewerben konnten. BJR-Präsident Matthias Fack will mit der Veranstaltung erreichen, "dass wir junge Menschen aus Bayern nach Brüssel bringen und dort direkt verbinden mit Vertretern aus dem Parlament und den Institutionen". Fack möchte mit der Aktion deutlich machen:

"Junge Menschen wollen etwas von Europa und sie wollen sich informieren über Europa, wollen aber ihre eigenen Themen auch nach Europa tragen." Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR)

Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen

Partizipation, also Teilhabe an relevanten gesellschaftlichen Entscheidungen, steht in diesem Jahr im Mittelpunkt. Junge Leute wollen ihren Alltag, vor allem aber: ihre Zukunft selbst mitbestimmen, die Politik nicht nur den Politikern überlassen. Häufig, beklagt Pfadfinder Fabian, wird ihnen aber nicht einmal richtig zugehört.

"Im Moment haben wir oft das Gefühl, dass es Veranstaltungen gibt, aber wir dann nicht komplett ernst genommen werden mit unseren Meinungen. Da wünschen wir uns mehr Unterstützung und mehr ernst gemeintes Zuhören." Pfadfinder Fabian

Themen von Rassismus bis Rechtspopulismus

Dabei sind die Themen, die die Jugendlichen beschäftigen, alles andere als Kinderkram. Und sie sind so vielfältig wie die Teilnehmer des Jugendtags. Das reicht vom Kampf gegen Rassismus und Rechtspopulismus über Gleichberechtigung von Mann und Frau bis zu mehr Toleranz gegenüber Minderheiten.

"Mein Appell ist, dass in Fragen, zum Beispiel wenn es um Rassismus geht, uns auch eine Stimme gewährt wird, weil wir sind die, die das Ganze erfahren." Buket Fidan, vom Bund der Alevitischen Jugendlichen in Bayern

Vorbringen können die jungen Leute ihre Anliegen in Workshops und mit selbstgestaltetem Info-Material - das Ganze in den lichten, großzügigen Räumen der bayerischen EU-Botschaft, nur einen Steinwurf weit vom gläsernen EU-Parlament.

Erst unter sich, dann mit Gästen aus europäischen Institutionen wie dem EU-Parlament, wird diskutiert, argumentiert und sich ausgetauscht. Eine Gelegenheit, Berührungsängste abzubauen und das Verständnis auf beiden Seiten zu erhöhen.

Lust auf demokratische Debatten

Von "Null Bock auf EU" oder Protest gegen das Establishment ist auf dem Bayerischen Jugendtag in Brüssel nichts zu spüren. Im Gegenteil: die Generation U21 hat spürbar Lust, sich in die demokratischen Debatten auch auf europäischer Ebene einzuklinken. Ein Potenzial, das die Politik, gerade in Zeiten von wachsendem Populismus und Nationalismus nicht brach liegen lassen sollte, rät BJR-Chef Fack.

"Die Kernbotschaft ist, dass junge Menschen beteiligt werden wollen und ernst genommen werden wollen. Und wir wollen – und haben das auch deutlich gemacht bei den Europawahlen –, dass eigentlich junge Menschen schon möchten, dass sie auch noch früher gefragt werden und auch wirklich Stimme abgeben dürfen." Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR)