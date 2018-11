Junge-Pflege-Kongress im Zeichen des Pflegenotstands

Am Dienstag fand in Erding der Junge-Pflege-Kongress statt. Den knapp 800 angehenden Pflegekräften aus ganz Bayern macht besonders ein Thema zu schaffen: der Pflegenotstand. Viel Zeit zum Lernen bleibe ihnen oft nicht, weil sie im alltäglichen Dienstplan nicht selten ausgebildete Fachkräfte ersetzen müssen, klagten viele Teilnehmer.

Präsident Wagner: Etwa 100.000 Stellen fehlen in der Pflege

Der Pflegeberuf müsse dringend attraktiver werden, machte Franz Wagner, der Präsident des Deutschen Pflegerates, klar. Er schätzt, dass aktuell etwa 100.000 Stellen in der Pflege fehlen.

In Vorträgen ging es unter anderem auch darum, wie in Zukunft die Technik helfen kann – zum Beispiel in Form von Robotern.