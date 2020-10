Junge Mutter zeigt Zivilcourage: Polizei bedankt sich

Im Mai 2020 kam es in Schweinfurt am Roßmarkt zu einem Übergriff in einem Linienbus. Die 22-jährige Sandra Ride schaute nicht weg. Sie war Zeugin des Vorfalls und setzte sich für die Aufklärung der Tat ein. Dafür bedankte sich die Schweinfurter Kripo persönlich bei Ride.

Tatverdächtige sollen Geld entwendet haben

Drei Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren bedrängten einen 17-Jährigen und übten körperliche Gewalt gegen ihn aus. Anschließend stieg der 17-Jährige in einen Linienbus Richtung Bergl ein. Die Tatverdächtigen folgten ihm und zwangen den Jugendlichen an der Haltestelle Geldersheimerstraße auszusteigen. Er wurde zwischen Garagen gedrängt und dazu gezwungen, sein Portemonnaie herzugeben.

Junge Zeugin informiert die Polizei

Sandra Ride beobachtete den Vorfall und stieg ebenfalls an der Geldersheimerstraße aus. Und das obwohl sie ihr Fahrtziel noch nicht erreicht hatte und ihre zwei Kinder in Begleitung waren. Sie informierte bereits im Bus die Polizei und blieb vor Ort bis die Beamten kamen.

Durch ihr Engagement liefen die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erfolgreich – die Tatverdächtigen konnten kurz nach der Flucht festgenommen werden.

Schweinfurter Polizei bedankt sich persönlich

Der ermittlungsführende Beamte, Kriminalhauptkommissar Joachim Vogt, und der Leiter der Kriminalpolizei Schweinfurt, Kriminaldirektor Thomas Gütlein, bedankten sich nach Abschluss der Ermittlungen persönlich bei der 22-Jährigen. Dafür wurde sie zur Dienststelle eingeladen und bekam eine finanzielle Aufwendung.