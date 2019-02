Junge Mutter wegen Mordes an Baby zu Jugendhaft verurteilt

Siebeneinhalb Jahre Jugendhaft - das ist das Urteil in Ingolstadt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die damals 17 Jahre alte Frau ihren sechs Monate alten Sohn im Juni 2017 mindestens vier Minuten lang die Luftzufuhr abgeschnitten hat. Die junge Mutter war zum Tatzeitpunkt erst 17 Jahre, daher fand der gesamte Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichtes Ingolstadt hinter verschlossenen Türen statt. Gerichtssprecherin Heike Linz-Höhne sagte nach dem Urteil, dass die Angeklagte in dem Prozess zu den Vorwürfen geschwiegen habe. Die Kammer wertete die Tat als heimtückisch und verurteilte die junge Mutter daher wegen Mordes.

Luftzufuhr beim Baby abgeschnitten

Die Jugendliche hatte nach Überzeugung der Richter am 6. Juni 2017 dem sechs Monate alten Sohn in einer Kinderklinik die Luftzufuhr abgeschnitten. Das Kind war am Vortag von einem Notarzt in das Krankenhaus gebracht worden, nachdem es bereits da aus unbekanntem Grund Atemprobleme hatte.

Baby starb 10 Tage später

Der kleine Junge starb zehn Tage nach der Tat. Wegen der Zeitspanne zwischen dem Verbrechen und dem Tod konnten die Gerichtsmediziner die Tat nicht mehr genau rekonstruieren, allerdings konnte ein natürlicher Tod ausgeschlossen werden. Nach umfassenden Untersuchungen und Befragungen durch Klinikmitarbeiter und Sachverständige konnte die Sauerstoffzufuhr nur von außen, also der Mutter, abgeschnitten worden sein. Da zwischen Tat und Tod mehrere Tage lagen, kann nicht mehr sicher gesagt werden, ob das Kind erstickt oder erwürgt wurde. Wie die Mutter den Säugling genau umgebracht haben soll, blieb in dem Verfahren offen.