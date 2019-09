05.09.2019, 20:05 Uhr

Junge Mutter verursacht schweren Unfall bei Breitenberg

Ein tragischer Unfall hat sich bei Breitenberg im Kreis Passau ereignet: Eine 18-Jährige krachte in den Gegenverkehr. An Bord: Ihr dreijähriger Sohn und eine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin. Beide schweben in Lebensgefahr.