vor 41 Minuten

Junge Mutter in Plattling getötet - Täter bekommt lebenslänglich

Ein 29-jähriger Mann muss wegen Mordes lebenslang in Haft, so das Urteil in einem Mordprozess um eine tödliche Messerattacke auf eine junge Mutter in Plattling. Der Mann tötete die Frau mit einem Küchenmesser. Ihr Kind musste die Tat mit ansehen.