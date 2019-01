Junge Mutter erstochen: Haftbefehl gegen Lebensgefährten

Nachdem am Mittwoch in Altenstadt an der Waldnaab eine 22-jährige Syrerin getötet wurde, hat der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden jetzt Haftbefehl gegen ihren Lebensgefährten erlassen.

Durch Stichverletzung gestorben

Der 27-Jährige gilt weiter als dringend tatverdächtig, die junge Frau mit einem Messer getötet zu haben. Bei Untersuchungen der Rechtsmedizin ist am Donnerstag festgestellt worden, dass das Opfer infolge einer Stichverletzung zu Tode gekommen ist.

In der Nacht auf Mittwoch war die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in Altenstadt an der Waldnaab gerufen worden. Die Einsatzkräfte fanden die leblose Frau im Treppenhaus, die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Geständnis des Lebensgefährten

Die Motive für die Tat liegen vermutlich im persönlichen Bereich. Das Paar teilte sich eine Wohnung, es soll einen Streit gegeben haben. Der 27-Jährige wurde festgenommen. In einer Vernehmung gab er zu, mit einem Messer auf die Frau losgegangen zu sein.

Um die beiden kleinen Kinder der Frau im Alter von einem halben Jahr und vier Jahren kümmert sich jetzt das zuständige Jugendamt.