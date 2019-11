Junge Handwerker nehmen Meisterbrief in Empfang

Schreiner, Konditoren, Brauer, Zahntechniker: Mehr als 1.500 Handwerkerinnen und Handwerker haben dieses Jahr in Oberbayern ihre Meisterprüfung bestanden. Im Internationalen Congress Center in München bekamen sie am Samstag ihre Meisterbriefe überreicht.

Auszeichnung für junge Ebersbergerin

Ganz besonders freuen können sich die 40 Jahresbestmeister. Unter ihnen ist Informationstechnikerin Franziska Kohlen aus Ebersberg. Ihr Meisterstück: Ein Smart-Home-System zur Hundezuchtüberwachung. Per Bewegungsmelder bekommt der Hundesbesitzer ein Signal, wenn seine Hündin in die Wurfkiste geht. So kann er die Geburt der Welpen überwachen, ohne zu Hause anwesend sein zu müssen. Über eine App lässt sich auch noch eine vorher ausgelegte Heizmatte in der Wurfkiste ansteuern, damit es die Welpen schön warm haben, erklärt Kohlen ihr Projekt. Sie freue sich sehr über die Auszeichnung. Eineinhalb Jahre lang hat sie nach eigenen Angaben nur durchgelernt. Da sei es natürlich schön, wenn man es so gut schafft.

Hoffnungsträger für die Branche

Vorbilder für den Nachwuchs sollen sie sein, die jungen Meisterinnen und Meister. Das sagte in seiner Rede der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl. Seiner Meinung nach drängen zu viele Schulabsolventen in ein Studium und zu wenige ins Handwerk. Die Folge sei der Fachkräftemangel. In diesem Jahr konnten nur fünf von sechs angebotenen Ausbildungsstellen im oberbayerischen Handwerk besetzt werden, so Peteranderl. Ein Tag wie dieser mache ihm aber Mut. Die Basis für die Zukunft des Handwerks sei gelegt.