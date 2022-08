Junge Lebensretter von Arzberg: "War doch selbstverständlich"

Es ist der Nachmittag des 22. Juli, eines Freitags, als eine 83 Jahre alte Frau aus Arzberg im Landkreis Wunsiedel - wir nennen sie Marie S. - ihr Haus in einem Wohngebiet verlässt. Ob sie spazieren gehen oder den Rasenschnitt wegbringen möchte, weiß sie später nicht mehr. Kurze Zeit später entdeckt eine Pflegerin die offene Haustüre und schlägt Alarm. Die Familie macht sich auf die Suche nach Marie S.

Schreck auf dem Nachhauseweg

Gegen halb sieben am Abend fährt der elfjährige Erik von einem Schulfest in Arzberg nach Hause. Dieses befindet sich in Seussen, einem Gemeindeteil südlich von Arzberg. Dafür nutzt Erik einen Wanderweg, der durch das sogenannte "Gsteinigt" führt, ein idyllisches Waldgebiet, die Röslau fließt hindurch. Plötzlich sieht Erik am Rand des schmalen Weges und am Fuße eines steilen etwa 20 Meter hohen Abhangs eine alte, offensichtlich verletzte Frau liegen. "Sie hat gezittert und war ganz verschrammt", berichtet Erik. Da er einen gehörigen Schrecken bekommen hat, tritt er schnell in die Pedale und saust nach Hause, um seine Mutter zu informieren.