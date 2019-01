Junge Langläufer aus Münchberg und Hersbruck in Oberstdorf dabei

Junge Skilangläufer aus Münchberg (Lkr. Hof) und Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) treten heute und morgen in Oberstdorf an. Dort findet derzeit das Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" im Skilanglauf statt.

Hersbruck und Münchberg am Start

Mit dabei sind zwei Mannschaften vom Paul-Pfinzig-Gymnasium Hersbruck. Außerdem schickt das Münchberger Gymnasium – als einzige Schule in ganz Bayern – in allen fünf Wettbewerbsklassen Langläufer an den Start.

Erfolgreich in den Loipen

Die oberfränkischen Schüler sind seit Jahren erfolgreich in den Loipen unterwegs – dabei arbeitet das Gymnasium Münchberg eng mit dem Skiclub Gefrees, dem Skiclub Münchberg und dem FC Wüstenselbitz zusammen, betont Betreuungslehrer Oliver Gloeck im Gespräch mit dem BR.

Qualifikation für Nesselwang

Heute finden beim Landesfinale in Oberstdorf die Einzelwettkämpfe statt, morgen die Staffel-Wettbewerbe der Langläufer. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich dann für das Bundesfinale im Februar in Nesselwang.