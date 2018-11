Junge Karlstadter Künstlerin erhält Kunstpreis

In Kassel ist am Donnerstagabend im Rahmen einer Ausstellung der Kunstpreis des Unternehmensparks Kassel (UPK-Kunstpreis) vergeben worden. Den mit 5.000 Euro dotierten Preis hat heuer Joey Arand aus Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) bekommen. Die Freie Filmemacherin und Künstlerin hatte zum Wettbewerb-Motto "Gemeinsamkeit prägt, Tradition verbindet" eine siebenteilige Fotografie-Serie eingereicht. Diese beschäftigt sich mit der Schwälmer Tracht. Die Künstlerin hatte sich selbst mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen der Tracht abbilden lassen. Auf das Thema stieß sie im Rahmen eines Stipendiums in dem Künstlerdorf Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis.

Zwei weitere Studenten erhielten ebenfalls Auszeichnungen

Die 28-jährige Unterfränkin war im vergangenen Jahr Meisterschülerin bei zwei Professoren an der Kunsthochschule (KHS) Kassel und ist seit diesem Jahr neben ihrem künstlerischen Schaffen Lehrkraft für besondere Aufgaben an der KHS. Die Laudatio hielt die Kulturdezernentin der Stadt Kassel, Susanne Völker. Joey Arand hat in früheren Jahren unter anderem den Jugendkulturpreis JUSTI der Jugendstiftung Main-Spessart bekommen. Mit dem UPK-Kunstpreis sind auch noch zwei Studenten ausgezeichnet worden im Bereich Nachwuchsförderung.