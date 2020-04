Junge Juristin leitet Krisenstab im Landkreis Würzburg

Mit dem Ausrufen des Katastrophenfalls am 16. März hat die 36-jährige Juristin die Leitung des Krisenstabs übernommen. Der Krisenstab ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche besetzt. "Wir wechseln uns in Schichten ab. Die Lage verändert sich ständig und wir müssen sie immer wieder neu bewerten", so Löffler. Auch die junge Frau aus Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) ist seit Wochen im Dauereinsatz. In dieser Woche hatte sie ihren ersten freien Tag – und konnte in Ruhe einkaufen gehen.

Löffler koordiniert Einsatzkräfte, organisiert Schutzmasken

In Zeiten ohne Coronakrise leitet die Eva-Maria Löffler den Geschäftsbereich Kommunales, Sicherheit und Verbraucherschutz im Landratsamt Würzburg. Von heute auf morgen war sie plötzlich für eine Katastrophe zuständig. Sie koordiniert zum Beispiel die Einsatzkräfte, kümmert sich um den Nachschub an Schutzkleidung und Schutzmasken, betreut das Bürgertelefon und die Drive-In-Teststation in Würzburg. Das größte Problem aktuell sei, neue Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte zu bekommen, so Löffler.

Enger Kontakt mit Landrat und Stadt Würzburg

In ihrer täglichen Arbeit steht sie in engem Kontakt mit dem noch amtierenden Landrat Eberhard Nuß (CSU) und auch mit der Stadt Würzburg. "Die meisten Krankenhäuser, in denen Covid-Patienten behandelt werden, sind in der Stadt Würzburg. Viele der Patienten kommen aber aus dem Landkreis", erklärte die Leiterin des Krisenstabs.