Junge Greifvögel allein unterwegs – wie sich richtig verhalten?

Eine BR24-Nutzerin hat in dieser Woche einen flauschig gefiederten Jungvogel im Würzburger Ringpark fotografiert – und dabei die Frage aufgeworfen, ob es nicht viel zu früh ist für einen Jungvogel? Auf dem Facebook-Kanal von BR Franken diskutierten daraufhin einige User über diese Frage. Manche vermuteten, dass das am milden Winter liegen könnte. "Der kleine Vogel ist ein circa vier Wochen alter Waldkauz und in etwa vier Wochen flugbereit", sagte der Würzburger Falkner Harald Dellert am Donnerstag im Gespräch mit Bayern1. Der Vogel sei im Februar tatsächlich früh dran, aber das sei auch nicht ungewöhnlich. Eulen seien generell die ersten Vögel, die brüten. "Wenn er Glück hat, kommt er aber durch, auch wenn es am kommenden Wochenende nochmal richtig kalt wird, denn er schaut relativ fit und gut genährt aus", sagt der Greifvogelexperte von der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg.