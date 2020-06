Junge Frauen in Nürnberg von alkoholisierter Frau angegriffen

Laut Polizeiangaben wurde eine 20-Jährige am späten Sonntagabend am Nürnberger Plärrer von der mutmaßlichen Täterin rassistisch beleidigt. Im weiteren Verlauf soll die 40-Jährige dann am Kopftuch der jungen Frau gezogen und sie anschließend geschlagen und getreten haben.

Auch Begleiterin wurde angegangen

Die 22-jährige Begleiterin der jungen Frau soll ebenfalls von der mutmaßlichen Täterin angegangen und dabei massiv an den Haaren gezogen und verletzt worden sein. Die herbeigerufenen Beamten mussten die Tatverdächtige dann aufgrund ihres aggressiven Verhaltens fixieren und fesseln, teilte die Polizei mit. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Staatsschutz ermittelt nun wegen Körperverletzung

Gegen die 40-jährige Tatverdächtige wird nun wegen Verdachts der Volksverhetzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.