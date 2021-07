Junge Frau stirbt in Altkleidercontainer

In Ringheim bei Aschaffenburg ist es am Donnerstagabend offenbar zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine 25-jährige Frau kam dort in einem Altkleidercontainer ums Leben. Gegen 19.45 Uhr wurde die Großostheimer Feuerwehr wegen einer eingeklemmten Person in den Ostring alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, hing eine Frau kopfüber in der Einwurfklappe des Containers.

Kripo Aschaffenburg ermittelt

Die Feuerwehrleute befreiten die Frau mit technischem Gerät. Die Rettungsversuche einer Notärztin blieben aber erfolglos. Die 25-Jährige starb noch vor Ort. Wie sie in die Klappe geraten konnte, ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg. Die Polizei geht von einem Unfall aus.