Junge Frau stirbt bei Motorradunfall nahe Volkach

Tödlicher Unfall bei Volkach: Das Unglück passierte am Samstag gegen 11.30 Uhr auf Höhe des Parkplatzes an der Vogelsburg an der Mainschleife. Eine 23-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Kitzingen war dort laut Polizei in einer Linkskurve alleinbeteiligt gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt. In der Folge kam für sie jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und prallte gegen einen dort fahrenden Mercedes aus Würzburg.

Bikerin tot, zwei Autoinsassen leicht verletzt

Der Airbag des Autos löste aus, und beide Insassen wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg kam ein Sachverständiger zum Unfallort. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Unter anderem auch für die Verkehrsmaßnahmen waren die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Volkach und Escherndorf, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.