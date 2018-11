Junge Frau misslingt bei Zolling Überholversuch: 44-Jährige tot

Durch das Überholmänover einer 19-jährigen BMW-Fahrerin in einer Kurve bei Zolling im Landkreis Freising ist am Dienstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die junge Frau hatte laut Polizei "trotz unklarer Sichtverhältnisse" bei Nebel auf der B301 bei Haidhof in Richtung Freising begonnen, eine Wagenkolonne zu überholen.

19-Jährige will mit ihrem 300-PS-BMW Lkw ausweichen

Nachdem die 19-Jährige mehrere Autos passiert hatte, kam ihr ein Lkw entgegen. Die Frau lenkte ihren BMW nach rechts. Nach Angaben der Polizei rammte der 300-PS-Bolide einen Wagen, der daraufhin im Straßengraben landete.

44-Jährige stirbt an Unfallstelle

Trotzdem kollidierte der BMW mit dem Lastwagen, dessen Zugmaschine in den nachfolgenden Verkehr krachte. Der Lkw kollidierte noch mit dem Kleinwagen der 44-Jährigen. Die Frau aus dem Zollinger Ortsteil Attenkirchen starb noch an der Unfallstelle.

Die B301 musste bis 16 Uhr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Freising bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.