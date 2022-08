Junge Frau leistet Erste Hilfe und wird beklaut

Während sie einem Verletzten Erste Hilfe leistete, ist eine junge Frau in Bamberg bestohlen worden. Ein betrunkener Mann hatte sich in der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr bei einem Sturz am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Unbekannte erbeuten Diebesgut im Wert von 900 Euro

Um ihm zu helfen, legte die Frau bei dem Vorfall in der Sandstraße auf Höhe der Elisabethkirche ihre Handtasche neben sich ab und wurde daraufhin von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt. Dabei griffen sich die Täter Wertgegenstände im Wert von 900 Euro. Neben ihrer Handtasche mit Mobiltelefon und Bargeld wurden der Frau auch Ausweispapiere gestohlen. Die Polizei sucht nun nach den flüchtigen Dieben.