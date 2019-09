Junge Frau am Isartor vergewaltigt

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in München eine 22-jährige vergewaltigt hat. Die Frau aus dem Landkreis Ebersberg war in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr früh auf dem Heimweg. In einer Grünanlage beim Isartor wurde sie dann von einem Unbekannten zu Boden gerissen und vergewaltigt, obwohl sie sich heftig wehrte. Anschließend flüchtete der Mann. Passanten sprachen die auf einer Parkbank sitzende 22–Jährige an und verständigten die Polizei.

Zeugen gesucht

Der Gesuchte ist rund zwei Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt und hat eine normale bis sportliche Figur. Bekleidet war er mit einem dunklen T–Shirt und einer dunklen Hose, vermutlich einer Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden