Junge Familien entdecken die Dorfzentren

Eine der großen Zukunftsfragen für die bayerische Kulturlandschaft betrifft die Dörfer: Angetrieben durch den landwirtschaftlichen Strukturwandel und das Höfesterben verlassen Familien und Ladeninhaber die Ortszentren, tausende ehemalige Wirtschaftsgebäude und Hofstellen stehen leer und verfallen. Doch zum Beispiel in Alerheim im Landkreis Donau-Ries haben junge Familien die ehemaligen Bauernhöfe und Wirtschaftsgebäude für sich entdeckt.

Mit dem Stemmeisen bricht Markus Kammerer Bruchsteine aus dem Putz. Die staubige Stube baut er zur Garage um; die Hausfassade und den Dachstuhl wird er belassen. Die ehemaligen Wohnräume selbst aber waren so marode, dass sie nicht mehr erhalten werden konnten. Der 36-jährige Ingenieur hat sich einen riesigen Berg an Arbeit aufgehalst – und ist zufrieden: "Das haben wir uns angeschaut und nach zwei Wochen haben wir entschieden, dass wir das herrichten wollen."

Dorfkern statt grüne Wiese

Normalerweise bauen Leute wie er auf der grünen Wiese. Aber Markus Kammerer wollte mit seiner Frau, die aus der Gegend stammt, genau so einen Hof im Dorfkern. Der typische Rieser Bauernhof ist rund 200 Jahre alt und besteht aus einem langgestreckten Gebäude mit einem querstehenden Anbau: vorne Wohnhaus, dann Stall und der Stadel. Die Frontfassade, Grundriss und Dächer sind genauso geblieben.

Aus dem Stall wurde die Küche, aus dem Stadel Wohn- und Schlafzimmer. Wenn man das Resultat nach drei Jahren sehe, sei es genau so geworden, wie sie es sich gedacht hätten, so Kammerer. "Wir wollten was, was Charme hat, was nicht von der Stange kommt - und [es] ist einfach eine schöne Aufgabe gewesen, so was Altes wieder herzurichten", sagt der junge Bauherr, der 3.800 eigene Arbeitsstunden mittlerweile dokumentiert hat. Besonders praktisch war, dass er mit dem Vater auch gleich einen Architekten zur Hand hatte.

Schwierige Aufgabe: Denkmalschutz

Wer in Alerheim familiär nicht so gut "ausgestattet" ist, kann sich aber beraten lassen: die Bauberatung durch den im Ort lebenden Florian Schnell gehört zum Förderprogramm der Gemeinde, die bis zu 5.000 Euro beisteuert, wenn das Gebäude ins Ortsbild passt. Im Fall von Jürgen Radler ging es um den leerstehenden Hof des Großvaters direkt neben der Kirche im Ortsteil Rudelstetten. Eine besonders knifflige Situation, denn das Ensemble steht unter Denkmalschutz. Weil der alte Hof nicht mehr zu retten war, hat Jürgen Radler das neue Eigenheim genau im Stil des alten Bauernhofs gebaut.

Tradition außen, Modernität innen

Äußerlich passt das Gebäude ins Ortsbild, im Inneren ist das Haus nach dem Energiestandard KfW 40 geplant. Auch Johannes Gloning verfolgt dieses Konzept, seit er sich entschlossen hat, den ehemaligen Stadel des Bauernhofs der Familie auszubauen. Seit eineinhalb Jahren ist er dran und allein das Dachgebälk, bei dem kunstvoll die alte Balkenkonstruktion mit neuen Versatzstücken restauriert wurde, strahlt eine besondere Atmosphäre aus.

Tradition wird neu interpretiert und geht dadurch weiter. Weil vorher schon die Eltern den früheren Stall zum Wohnhaus umgebaut haben, bleibt der ehemalige Bauernhof im Dorfzentrum belebt. Zur Freude der frischgebackenen Uroma ist gerade auch das erste Urenkelkind angekommen und der Hof bleibt Wohnsitz von nunmehr vier Generationen. "Freilich gefällt mir das und wie gut, ja. Sonst wäre er ja eingefallen der Stadel. Es freut mich, dass jemand dableibt", sagt Lore Gloning.

Beispielhafte Gebäude

Für den Alerheimer Bürgermeister Christoph Schmid sind solche Beispiele besonders wertvoll: denn sie zeigen, wie Leben im Dorf bleibt, auch wenn die Landwirtschaft verschwunden ist. Und dass scheinbar marode oder ungenutzte Gebäude ganz andere Möglichkeiten bieten als die oft austauschbaren, seelen- und gesichtslosen Häuser in den Siedlungen vor dem Dorf: "Man kann zwar vieles vorschreiben und versuchen, aber ich glaube, die Leute müssen es sehen. Der Einstieg ist das Schwierigste und wenn’s dann mal läuft, dann kann man auf Beispiele verweisen."

Eine Entwicklung wie in Alerheim wäre das Ziel, das sich der ganze Landkreis Donau-Ries seit 2017 vorgenommen hat. Rund 100 brachliegende Gebäude in den Dörfern wurden seither wiederbelebt. Über 2.000 gibt es noch im Landkreis, die aktuell aber nicht zum Verkauf stehen. Die Aufgabe ist gewaltig, aber das Beispiel Alerheim zeigt, wie in gewachsenen Dörfern auf dem Land neues Leben in alte Gemäuer einziehen kann.