Junge Domspatzen ersingen 13.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Mit ihrem seit Ende Mai laufenden "Regensburger Spenden-SingmaraTon" haben die Grundschüler der Regensburger Domspatzen 13.000 Euro für den guten Zweck ersungen. Das haben die Domspatzen jetzt zum Abschluss der Aktion mitgeteilt. Das Geld soll nun Projekten der Ukraine-Hilfe zugute kommen.

Geld für jede gehaltene Sekunde eines Tons

Bei der Aktion sei es dieses Mal nicht darum gegangen, besonders schön zu singen, sondern auf einem Atemzug möglichst lange einen Ton durchzuhalten. Pro gesungener Sekunde eines Kindes sollten Sponsoren und Verwandte dann einen beliebigen Betrag spenden.

Start mit prominenter Unterstützung

Den Auftakt unterstützte Moderator Willi Weitzel. Er war im Mai zum Start der Aktion nach Regensburg gekommen und berichtete von Dreharbeiten in der Ukraine. Gute 20 Sekunden schaffte er es selbst, einen Ton zu halten, dafür gab es von einem Sponsor gleich 2.000 Euro für die Aktion. Den Rest ersangen die Kinder.

"Wir sind unheimlich stolz auf unsere Schüler und Familien. Sie haben sich richtig ins Zeug gelegt, um zu helfen", sagte Petra Stadtherr, die Rektorin der Domspatzen-Grundschule. Domkapellmeister Christian Heiß ergänzte: "Wenn wir mit dem, was wir täglich tun, mit Singen, dann auch noch Gutes tun können, dann ist das die beste Kombination."

Zwei Organisationen werden bedacht

Die eine Hälfte des ersungenen Spendenbetrags ging nun an die Stiftung "Für junge Menschen" der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg (KJF). Sie hat einen Sonderfonds "Nothilfe Ukraine" aufgelegt, aus dem sie Mittel für Unterstützungsangebote, die Versorgung und Ausstattung der in die Region geflüchteten Menschen aus der Ukraine bereitstellt. Die anderen 6.500 Euro ging an den Verein "Space-Eye Regensburg" für dessen Ukraine-Hilfe.