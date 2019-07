Jungbären aus Nationalpark Bayerischer Wald jetzt "Österreicher"

Ralu und Luserl, die beiden jungen Braunbären im Tierfreigelände des Nationalparks Bayerischer Wald in Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) sind umgezogen. Sie leben jetzt im Wildpark Ferleiten im Salzburger Land in Österreich. Die dortige Anlage ist laut einer Mitteilung der Nationalparkverwaltung neu, die beiden Jungbären sind dort die ersten Tiere.

Namen in Anlehnung an die Berge

Die beiden Braunbären, die vor dreieinhalb Jahren im Januar 2016 geboren worden sind, waren rasch die Publikumslieblinge im Tierfreigelände in Neuschönau am Lusen. Das Umweltministerium hatte zusammen mit der Nationalparkverwaltung einen Wettbewerb zur Namensfindung ausgeschrieben. Unter den fast 2.000 Vorschlägen wurden dann "Ralu" und "Luserl" in Anlehnung an die Berge Rachel und Lusen im Nationalpark gewählt.

Umzug war zwingend nötig

In freier Wildbahn trennen sich junge Braunbären von ihrer Mutter sobald sie geschlechtsreif werden. Deswegen war klar, dass Ralu und Luserl nicht dauerhaft im Nationalpark Bayerischer Wald leben können. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilt, ist der Transport der beiden Jungbären nach Ferleiten am Rand des Nationalparks Hohe Tauern stressfrei und reibungslos verlaufen. Tierpfleger aus dem Nationalpark hatten die Anlage in Österreich zuvor begutachtet. Bärenweibchen Luna und Bär Benny haben ihre Gehege im Tierfreigelände Neuschönau wieder für sich.