Jung und Alt starten bei Oldtimer-Rallye in Regensburg

Ein schwarzer Rolls-Royce rollt majestätisch über den Emmeramsplatz in Regensburg. Fast 90 Jahre ist er alt und gehörte einmal Margaret Rutherford, Darstellerin der scharfsinnigen Amateurdetektivin Miss Marple. Viele Jahre lang stand der Wagen im Rolls-Royce-Museum in Dornbin in Österreich. Am Samstag schieben sechs Zylinder und gut vier Liter Hubraum die britische Nobel-Karosse zuerst 140 Kilometer weit durch den südöstlichen Landkreis, bevor es dann nach einem Brotzeitstopp in Sünching zurückgeht nach Regensburg.

Oldtimer-Club: verstärkt Begeisterung bei jungen Leuten

Insgesamt sind am Samstagvormittag gut 50 Oldtimer vom Hof des Schlosses St. Emmeram losgefahren - darunter auch ein Opel Rekord von 1965. Fahrer Phillip Seefeld ist mit 23 Jahren nicht halb so alt, wie sein Auto. Laut dem Oldtimer-Club Regensburg ist das aber nicht ungewöhnlich: Immer mehr junge Autofahrer begeisterten sich für die alten Wagen, so die Veranstalter.

Kurz nachdem der Opel von Phillip Seefeld vom Schlosshof abgefahren ist, macht sich der 78 Jahre alte Rudolf Engl seinen "Tatra" startklar. Vor dem Motor gebückt dreht der 78-Jährige an einer Kurbel, der Motor springt mit lautem Knattern an, es riecht nach Benzin. Auch wenn er heute die Rallye nicht mitfährt, will Engl am Treffen der Oldtimer-Freunde teilnehmen. Seit fast 45 Jahren fährt Engl seinen Wagen, ein Modell, das in den 1930er Jahren als Staatskarosse genutzt wurde, sagt er. Im Jahr 1978 hat Engl den Wagen für 2.000 D-Mark gekauft. Heute ist er ein Vielfaches wert, sagt der Oldtimer-Enthusiast.