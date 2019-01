Juncker-Hund aus Vilseck hat neuen Namen

Mit einem privaten Besuch am vergangenen Wochenende in der Oberpfalz hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Schlagzeilen gesorgt: Der Politiker aus Luxemburg holte gemeinsam mit seiner Ehefrau in Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach ein neues Haustier ab - einen Hund, den die "Franz von Assisi Hundenothilfe" aus einer Tötungsstation in Südspanien gerettet hatte.

"Peluso" heißt jetzt "Caruso"

Mittlerweile hat sich der Mischling gut in seiner neuen Heimat eingelebt, bestätigte die Vermittlerin und Vereinsvorsitzende Ulrike Pfosch dem Bayerischen Rundfunk in Amberg. Und er hat auch gleich einen neuen Namen bekommen: Statt auf "Peluso", wie er von der Hundenothilfe getauft wurde, soll er nun auf "Caruso" hören.

Verein sieht Wertschätzung

Den Mitgliedern des Vereins habe imponiert, dass eine so hohe Persönlichkeit 530 Kilometer Autofahrt auf sich nehme, betonte Pfosch. Das sei eine große Wertschätzung des Hundes und auch der Arbeit des Vereins. Die "Franz von Assisi Hundenothilfe" vermittelt pro Jahr rund 400 Hunde aus einem spanischen Tierheim und einer spanischen Tötungsstation in ganz Deutschland. Juncker und seine Ehefrau kamen auf Empfehlung zu dem Verein. Die Tiere sind in mehreren Tierschutzportalen im Internet zu sehen und werden dann jeweils deutschlandweit vermittelt.