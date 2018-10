Juliusspital Würzburg: Spezialbus für Menschen mit Behinderung

Ein Busunternehmer aus dem Landkreis Main-Spessart schaffte einen Bus mit Rollstuhl- und Behindertenlift, mit breitem Gang, bis zu 55 Sitzplätzen und Spezialplätzen für Rollstühle an. Für Senioreneinrichtungen in ganz Franken wird es nun einfacher und so auch attraktiver, mit pflegelbedürftigen Menschen einen Urlaub zu machen.

Ausflug nach Kulmbach

Die Premiere des neuen Spezialbusses geht heute und morgen mit gleich zwei Fahrten nach Kulmbach. Bislang musste Clemens Halbig, Leiter des Seniorenstifts im Würzburger Juliusspital, zu den Urlaubsfahrten ins Allgäu, in den Schwarzwald oder nach Berlin einen Spezialbus stets aus dem Bayerischen Wald holen.

Damals neu: Mit Bewohnern aus dem Seniorenheim verreisen

Seit über 20 Jahren fährt das Juliusspital mit Bewohnern auf Urlaubswochen in ganz Süddeutschland. Es hatte damals Neuland beschritten. Dazu holte bisher Heimleiter Clemens Halbig einen Spezialbus für diese Fahrt aus dem Bayerischen Wald und brachte ihn nach der Fahrt wieder zurück. Viel Aufwand, den andere Einrichtungen scheuten. So manche 80- oder 90-Jährige im Würzburger Juliusspital hatte sich für solche Fahrten noch einmal einen Koffer gekauft. Der Urlaub vom Altenheim weckte neue Lebensgeister.

Nachahmer ausdrücklich erwünscht

Dass jetzt mehr Einrichtungen solche Fahrten unternehmen hofft der Würzburger Rechtsanwalt Werner Nied. Er ist der Testamentsvollstrecker von Anneliese Hopf, die 2013 im Juliusspital Altenheim verstarb. In ihrem Testament legte sie fest, dass 200.000 Euro für Fahrten mit alten Menschen verwendet werden.