Julia - das neue Christkind für Thurn und Taxis

In Regensburg ist heute das diesjährige Christkind für den Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis vorgestellt worden. Die Veranstalter haben die 20-jährige Julia ausgewählt. Sie wird ab dem 28. November täglich die Besucher des Weihnachtsmarkts begrüßen und jeweils ein Weihnachtsgedicht vortragen. Außerdem können Kinder ihre Wunschzettel an das Christkind in einen Briefkasten auf dem Weihnachtsmarkt werfen. Jeder Brief wird auch sicher beantwortet.

Das Christkind ist Azubi

Julia ist im normalen Leben Auszubildende zur Mikrotechnologin. Die 20-Jährige kommt aus Regensburg und konnte sich im Casting gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen.

Der Weihnachtsbaum ist auch schon da

Zudem hat der Weihnachtsmarkt ab heute auch einen Weihnachtsbaum. Im Fürstlichen Thiergarten, östlich von Regensburg, wurde eine rund 20 Meter hohe Fichte gefällt. Der Baum wird den Innenhof des Schlosses während der Weihnachtsmarktzeit schmücken.