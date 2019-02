04.02.2019, 07:59 Uhr

Jugendtaxi Selb schon nach 30 Tagen ein Renner

Das Projekt "Jugendtaxi Selb" hat sich bereits in den ersten 30 Tagen als Erfolg erwiesen. Der Selber Stadtrat hatte im Dezember beschlossen, sich an Taxifahrten von Jugendlichen am Wochenende mit fünf Euro pro Fahrt zu beteiligen.