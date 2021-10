Jugendschulschiff "Thor Heyerdahl" rettet Schlauchboot in Not

Vor der Küste Englands hat die "Thor Heyerdahl" zwei Personen in einem Schlauchboot gerettet. Die Besatzung des Jugendschulschiffes besteht unter anderem aus 34 Schülerinnen und Schülern der zehnten Jahrgangsstufe, die im Rahmen des Projekts "Klassenzimmer unter Segeln" (KUS) der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg ein halbes Jahr mit dem Schiff unterwegs sind.

Schlauchboot gesichtet – Crew rettet zwei Personen

Laut Logbuch meldete der Ausguck am Montag ein umhertreibendes Schlauchboot auf hoher See. Die Besatzung informierte die englische Küstenwache, die einen Rettungskreuzer schicken wollte. In der Zwischenzeit nahm die Crew die Sache selbst in die Hand, setzte ihr Rettungsboot aus, nahm die Schiffsbrüchigen auf und versorgte die zwei mit Essen, Trinken und trockener Kleidung. Da es bereits dunkel wurde, nahmen sie sie mit an Bord, heißt es weiter.

Anspruchsvolles Manöver erfolgreich gemeistert

Etwa zwei Stunden nach der ersten Sichtung nahm die englische Küstenwache die beiden Personen in ihre Obhut. "Aufgrund des Seegangs und auffrischenden Windes waren dies für alle Beteiligten anspruchsvolle Manöver, welche jedoch sicher ausgeführt werden konnten. Hier kam uns zugute, dass wir in Borkum das Aussetzen des Rescuebootes mit der gesamten Besatzung mehrfach geübt hatten", so die pädagogische Leiterin Ruth Merk und Kapitän Detlef Soitzek in ihrem Logbuch-Eintrag.

"Für uns alle an Bord war dies ein bewegendes Erlebnis, welches uns die nächste Zeit begleiten wird und wir gemeinsam aufarbeiten werden." Ruth Merk, pädagogische Leiterin des KUS und Detlef Soitzek, Kapitän, in ihrem Logbucheintrag vom 25.10.2021

Auf dem Segelschiff fürs Leben lernen

Seit 2008 ist der Dreimaster "Thor Heyerdahl" im Rahmen des Projekts KUS jedes Jahr von Oktober bis April mit etwa 30 Schülerinnen und Schülern unterwegs. Von Kiel geht es über Teneriffa in die Karibik, wo auch Landaufenthalte stattfinden, ehe es über die Azoren zurück nach Kiel geht. Das Kultusministerium stellt das Projekt mit einem Schulbesuch im Ausland gleich. Das Schulschiff will mehr als Unterricht bieten. Es will nach eigenen Angaben ein Lebens-, Erfahrungs- und Lernraum sein, "in dem die Jugendlichen ihre gesamte Persönlichkeit entwickeln und entfalten können", heißt es auf der Webseite des KUS.