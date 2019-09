Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen in New York

Den Festumzug zu Ehren der deutsch-amerikanischen Freundschaft in New York gibt es seit 1957. Über 50 Tanz- und Musikvereine, Schützen- und Karnevalsvereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reisen dafür an. Sie ziehen entlang der berühmten 5th Avenue in Manhattan, scherzweise auch der ‘German Boulevard’ genannt. Die Deutschamerikaner sind bis heute die größte ethnische Einwanderungsgruppe in den USA. Rund 500 Tausend Deutschstämmige leben allein in New York

Bad Kissingen international unterwegs

Die Einladung für das Jugendmusikkorps nach New York ist über einen persönlichen Kontakt zustande gekommen. Die offizielle Einladung kam dann aus dem Bürgermeisteramt New Yorks. Vom 19. bis 24. September sind die jungen Musik in den USA. Das Jugendmusikkorps spielt sonst vor allem Konzerte in Bayern. Zum Beispiel sind die Bad Kissinger schon als anführendes Orchester beim Festzug des Oktoberfests in München aufgetreten. Weitere Konzerte in Europa gab es beispielsweise in Bad Kissingens Partnerstädten Vernon (Frankreich), Massa (Italien), Eisenstadt (Österreich), aber auch in Schweden. 2004 waren die jungen Musiker zur Konzertreise in Argentinien, 2005 in China, 2014 in Südafrika.