Jugendlicher wird von vier Unbekannten verprügelt

Die Polizei in Waldkirchen fahndet derzeit nach vier Unbekannten: Sie sollen einen Jugendlichen verletzt haben. Der 15-Jähriger erschien am Donnerstag zusammen mit seinen Eltern auf der Polizeidienststelle und gab an, gegen 18.30 Uhr im Bereich Pfeffermühlbach auf einem Wanderweg spazieren gewesen zu sein. Dabei sei ihm die Gruppe entgegenkommen, die sich offenbar an der Taschenlampe des Jugendlichen störte. Ohne Vorwarnung wurde der 15-Jährige dann angegriffen und geschlagen.

Fahndung nach den vier Tätern bislang erfolglos

Er schaffte es schließlich, nach Hause zu seinen Eltern zu laufen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Das Opfer erlitt Prellungen und Abschürfungen am Kopf und an den Händen - seine Brille im Wert von rund 300 Euro wurde beschädigt.

Der Jugendliche beschrieb die Angreifer als zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß - höchstwahrscheinlich über 18 Jahre. Sie sollen schlecht deutsch gesprochen haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter trug Nike-Schuhe.