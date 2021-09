Jugendlicher will Handy aus Donau holen und löst Großeinsatz aus

Ein Jugendlicher hat am Mittwochabend in Regensburg versucht, in der Dunkelheit ein Handy aus der 18 Grad kalten Donau zu fischen und hat damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Unter anderem Gäste eines Biergartens im Bereich der Steinernen Brücke hatten den Notruf gewählt, nachdem eine Person ins Wasser sprang.

Jugendlicher wollte Handy aus der Donau "retten"

Wie ein Sprecher der Polizei auf BR-Anfrage heute mitteilte, hätten Rettungskräfte dann gegen 20.40 Uhr einen völlig durchnässten 16-Jährigen am Donau-Nordarm angetroffen. Der Jugendliche habe angegeben, er sei in die Donau gesprungen, um ein Handy "zu retten", das einem Freund zuvor in den Fluss gefallen war. Nachdem verschiedene Notrufe eingegangen seien, hatte die Polizei mit bis zu drei Besatzungen nach dem Jugendlichen gesucht. Außerdem war der Rettungshubschrauber Christoph Regensburg kurzfristig an der Suche beteiligt. Daneben suchten Kräfte der DLRG mit mehreren Booten die Donau nach dem Jugendlichen ab.

Polizei warnt Altstadt-Donauschwimmer

Mit Konsequenzen müsse der Jugendliche nach dem Großeinsatz nicht rechnen. Die Polizei habe die Lage so eingeschätzt, dass ein Einsatz erforderlich sei. Der Sprecher zeigte sich erleichtert, dass jetzt eben nicht damit zu rechnen sei, dass Tage später ein Verunglückter aus dem Fluss gezogen werden muss.

Die Beamten warnen generell davor, im Bereich der Altstadt in der Donau zu schwimmen, es sei "nicht ungefährlich". Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Jugendliche das Handy seines Freundes nicht im Fluss finden.