Jugendlicher von Traktor-Gespann überrollt

Feier mit dramatischen Folgen: Acht Jugendliche haben am Samstagabend in Zolling im Landkreis Freising auf einem Traktoranhänger gefeiert. Dazu hatten sie Bierbänke und Tische auf den Anhänger geschraubt. Ein 16-Jähriger steuerte den Traktor, mit dem der Anhänger gezogen wurde. Als der Fahrer kuppelte, machte das Gespann einen Ruck und ein 14-Jähriger stürzte hinunter und wurde von dem Anhänger überrollt, so die Polizei.

14-Jähriger schwer verletzt in Klinik geflogen

Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik geflogen werden, er schwebt aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Seine Freundin habe einen Schock erlitten und sei in einem Krankenhaus behandelt worden.

Fahrer entfernte sich vom Unfallort

Bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, soll der 16-Jährige mit dem Gespann einige hundert Meter weg zu einem Freund gefahren sein. Später habe er angegeben, dass er für die Rettungskräfte Platz machen und Eispacks holen wollte. Er sei erst zurückgekehrt, nachdem ihn über Freunde die entsprechende Aufforderung der Polizei erreicht habe. Die weiteren Ermittlungen müssten zeigen, ob sich der 16-Jährige strafrechtlich verantworten müsse, teilte die Polizei mit.