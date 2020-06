20.06.2020, 10:40 Uhr

Jugendlicher überlebt Sturz aus 10 Metern Höhe

Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein Jugendlicher in München. Er stürzte am Friedensengel zehn Meter in die Tiefe auf Steinboden. Dabei wurde er schwer verletzt, war aber ansprechbar und überlebte.