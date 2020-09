Jugendlicher stirbt bei Unfall am S-Bahnhof Ottobrunn

Am S-Bahnhof Ottobrunn ereignete sich am Freitagabend ein tragischer Unfall. Ein 15-Jähriger wurde von einer S-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war der Jugendliche mit einer Gruppe am S-Bahnhof unterwegs und wollte seine Notdurf verrichten. Dabei überquerte er die Gleise der S-Bahn.

Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen

Genau in diesem Moment kam der Zug und erfasste ihn. Obwohl Ersthelfer umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten, kam jede Hilfe zu spät. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 15-Jährigen aus dem Landkreis München feststellen. Durch die eingeleitete Notbremsung wurden keine Fahrgäste verletzt.

Bahnhof stundenlang gesperrt

Die Zeugen und Freunde des Verstorbenen mussten vom Kriseninterventionsteams betreut werden. Im Unfallbereich kam es zu einer dreistündigen Sperrung des S-Bahnhofes. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.