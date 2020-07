Jugendlicher springt in den Inn und verletzt sich schwer

Ein 16-jährige war zusammen mit seinen Freunden nahe der Innstaustufe Feldkirchen (Lkr. Rosenheim) beim Baden. Von einer kleinen Kaimauer aus sprang er kopfüber in den Inn.

Felsbrocken knapp unter der Wasseroberfläche

Offenbar wusste der junge Schonstetter nichts von den großen Steinen, die an dieser Stelle nur knapp unter der Wasseroberfläche liegen. Sie sind an dieser Stelle aufgeschüttet, um die Kaimauer zu stützen. Wahrscheinlich war das Wasser zu trüb, um die Felsbrocken von oben zu sehen.

Schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken

Nach seinem Hecht-Sprung blieb der 16-Jährige bewusstlos im Wasser liegen. Seine Freunde zogen ihn ans Ufer und setzten einen Notruf ab. Mit schwersten Verletzungen am Kopf und am Rücken wurde der Jugendliche per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Rosenheim geflogen .