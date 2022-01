Jugendlicher soll 36-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben

Ein 16-Jähriger soll in einer Parkanlage im Süden der Regensburger Innenstadt auf einen 36-Jährigen losgegangen sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend. Dabei soll der 36-Jährige unter anderem durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt worden sein. Der Mann kam in ein Krankenhaus, dort wird er laut den Beamten weiterhin stationär behandelt.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der Angriff soll aus einem Tumult zwischen insgesamt rund zehn Jugendlichen und dem 36-Jährigen heraus passiert sein. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter, er wurde aber inzwischen von der Polizei festgenommen. Die genauen Hintergründe waren zunächst noch unklar, so die Beamten. Auch ob sich der 16-Jährige und der Mann kannten ist demnach bislang nicht bekannt. Die Beamten ermitteln und hoffen auf Zeugenhinweise.