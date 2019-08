22.08.2019, 17:37 Uhr

Jugendlicher offenbar für Supermarktbrand verantwortlich

Für den Brand im Außenbereich eines Supermarkts in Simbach am Inn ist offenbar ein Jugendlicher aus dem Landkreis Rottal-Inn verantwortlich. Wie die Polizei mitteilt, entstand dort ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro.