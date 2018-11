Jugendlicher liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 17-Jähriger hat sich in Neutraubling (Lkr. Regensburg) in der Nacht auf Sonntag eine filmreife Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen der Polizei geliefert. Polizisten wollten das Auto des Jugendlichen gegen 2 Uhr morgens kontrollieren. Der 17-Jährige, in dessen Auto noch drei weitere Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren saßen, gab jedoch Gas und flüchtete.

Im Auto der Eltern unterwegs

Er überfuhr mehrere rote Ampeln im Neutraublinger Stadtgebiet und rammte beinahe frontal einen Streifenwagen. Die Polizei konnte das Auto letztlich stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche ohne Führerschein mit dem Auto seiner Eltern unterwegs war. Ein Drogentest verlief positiv, auch wurde eine geringe Menge Marihuana bei den Jugendlichen gefunden.

Alle Insassen wurden festgenommen und ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde immerhin niemand.