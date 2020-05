Jugendlicher in Miltenberg verletzt Polizisten bei Kontrolle

Der junge Mann wollte offenbar nicht, dass die Polizisten ein verdächtiges Plastiktütchen bei ihm finden. Was darin war, ist der Polizei nicht bekannt – er hat es nämlich spontan in den Main geworfen.

17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle in Miltenberg

Die Gruppe von Menschen war der Polizei am Abend in der Mainstraße in Miltenberg aufgefallen. Die Beamten wollten die Gruppe kontrollieren – ein 17-Jähriger ergriff aber sofort die Flucht und rannte Richtung Mainufer.

Polizist leicht an Armen und Beinen verletzt

Ein Polizist konnte ihn einholen und festhalten. Der Jugendliche sich aber wieder los und fügte dem Beamten Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Der Polizist konnte seinen Dienst trotzdem weiter ausüben.

Festnahme nur durch Zwang möglich

Der junge Mann war weiterhin aggressiv und warf schließlich ein Plastiktütchen in den Main. Nur durch Zwang konnte die Polizei den 17-Jährigen festnehmen. Kurze Zeit später wurde er aber wieder freigelassen. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!