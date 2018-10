Der Brand war am 1. August 2015 in der Kaspar-Volpert-Straße auf einem landwirtschaftlich genutzten Gelände ausgebrochen. Etwa 500 Ster Holz mitsamt der Holzlege wurden ein Raub der Flammen, auch die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde beschädigt. Nur durch einen Großeinsatz der Feuerwehren war Schlimmeres verhindert worden.

Geständiger Brandstifter war schon 2015 unter Verdacht

Im Rahmen der Ermittlungen geriet damals auch ein 15-jähriger Nachbarsjunge ins Visier der Ermittlungen. Ihm konnte die Brandstiftung jedoch nicht nachgewiesen werden. Nun kam es am 9. Oktober 2018 in einer Behinderteneinrichtung in Hilpoltstein zu einer Brandstiftung. Dort ist der mittlerweile 18-Jährige derzeit untergebracht. Er wurde der Tat überführt. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich auch der Tatverdacht bezüglich des Brandfalles aus dem Jahr 2015. Der junge Mann hat inzwischen ein volles Geständnis abgelegt.