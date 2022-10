Jugendlicher bedroht Security mit Waffe vor Nürnberger Disko

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in der Nacht auf Samstag (08.10.22) einen Sicherheitsangestellten mit einer Pistole bedroht. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 23.00 Uhr zu dem Vorfall vor einer Diskothek in der Regensburger Straße. Demnach näherte sich der Jugendliche von hinten an den 39-Jährigen und richtete unvermittelt die Waffe auf ihn. Als der Mann per Funk Unterstützung anforderte, flüchtete der 17-Jährige in ein nahes Waldstück.

Großeinsatz ausgelöst

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach ihm – auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Knapp zwei Stunden später konnten die Beamten den jungen Mann widerstandslos festnehmen. Die Pistole war allerdings verschwunden.

Der alkoholisierte 17-Jährige musste sich einem Alkoholtest unterziehen und wurde danach seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.